За його словами, Трамп зберігає всі варіанти відкритими.

Імовірність запровадження нових жорстких американських санкцій щодо Росії все ще зберігається. Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Дивіться, президент Трамп зберігає всі варіанти відкритими - і щодо санкцій, і щодо тарифів - щоб зупинити цю жахливу війну в Росії. Президент Трамп - це президент миру. Він хоче, щоб цей жахливий конфлікт було завершено. І тарифи проти Китаю можуть у якийсь момент опинитися на порядку денному", - сказав Бессент.

Варто нагадати, що сьогодні закінчився термін ультиматуму Дональда Трампа, після якого він обіцяв запроваджувати санкції проти Росії та її торгових партнерів. Однак через зміну порядку денного, яка сталася через анонс зустрічі Трампа з Володимиро Путіним, про санкції сьогодні вже не згадували.

Санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Трамп повинен і далі вводити нові санкції проти РФ, оскільки це допоможе закінчити війну в Україні.

Очікується, що Путін і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня, що збільшує шанси того, що нові санкції можуть бути відкладені або скасовані. Однак представник Білого дому заявив, що незважаючи на останні дипломатичні події, вторинні санкції проти країн, які ведуть бізнес з РФ, все одно почнуть діяти з п'ятниці.

