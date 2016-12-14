У ГПУ назвали один з варіантів притягнення винних у збитті MH17 над Донбасом

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук повідомив сьогодні під час брифінгу на тему: «Пошук свідків авіакатастрофи літака МН17, збитого над Україною 17 липня 2014 року».

"На сьогодні ми розглядаємо декілька варіантів. Українська сторона, звичайно, підтримує варіант розгляду цієї справи в національному суді Нідерландів. Це один з варіантів, який на сьогоднішній день обговорюється", - сказав Сторожук.

За його словами, будь-які судові процеси щодо катастрофи малайзійського літака в Україні будуть заполітизованими, лунатимуть обвинувачення у необ'єктивності, оскільки Україна є учасником воєнного конфлікту на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу. До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’ятьох країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.