Міністри країн НАТО вирішили як ставитися до Росії

НАТО вирішило відновити співпрацю з Росією на неформальному рівні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам після першого дня засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

«Я як Генеральний секретар НАТО отримав мандат вивчити можливості для діалогу на політичному рівні з Росією», - сказав він.

Крім того, за словами Генсека НАТО, міністри закордонних справ ухвалили рішення відновити діяльність Ради Росія-НАТО на неформальному рівні.

«Підкреслюю, на неформальному рівні. Це не означає, що ми згодні з Росією у непропорційному використанні сили, у незаконному визнанні Південної Осетії і Абхазії чи в тому, що російські війська продовжують залишатися там, де вони не повинні б були залишатися», - сказав Я.СХЕФФЕР.

«Ми не можемо співпрацювати як раніше, але це не означає, що ми взагалі не повинні мати жодних справ (із Росією – УНІАН)», - додав він.

За словами Генсека НАТО, Росія залишається важливим гравцем на міжнародній арені, зокрема в Афганістані та інших гарячих точках.

Як повідомляв УНІАН, після збройного конфлікту між Росією і Грузією НАТО вирішило припинити діяльність Ради Росія-НАТО.