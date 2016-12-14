У мережі з’явилося відео спустошених війною кварталів східного Алеппо

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В описі до ролику повідомляється, що зйомка проводилась над спустошеним східним Алеппо, після того, як групи Аль-Каїди були вигнані.

Нагадаємо, східна частина Алеппо після інтенсивного наступу на місто урядових сил за підтримки російської авіації перейшла під контроль режиму Башара Асада.

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Повстанці погодилися на виведення своїх сил з Алеппо наумовах дотримання припинення вогню. Офіційні представники повстанців повідомили, що бойове протистояння повинне припинитися сьогодні увечері, і що вони та цивільні громадяни, які опинилися у пастці на невеличкій територій міста, покинуть Алеппо в напрямку території, що контролюється опозиційними силами на захід від міста у сільській місцевості.

Однак пізніше повстанці повідомили, що обстріли східних кварталів Алеппо силами Асада відновились навіть після досягнення угоди.