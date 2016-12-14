Сирійські повстанці заявили про початок контрнаступу в Алеппо

Про це пише Reuters.

Закарія Малахівджи з повстанського угруповання «Фастакім» сказав Reuters, що його люди "почали військові дії" з їхньої останньої ділянки, яку вони контролюють в місті.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини і свідок повідомили, що повстанці влаштували вибух замінованого автомобіля на північний захід від історичного Старого міста.

Нагадаємо, урядові війська напередодні заявили, що східна частина Алеппо перейшла під їхній контроль.

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Повстанці погодилися на виведення своїх сил з Алеппо на умовах дотримання режиму припинення вогню.

Офіційні представники повстанців повідомили, що бойове протистояння повинне припинитися сьогодні увечері, і що вони та цивільні громадяни, які опинилися у пастці на невеличкій територій міста, покинуть Алеппо в напрямку території, що контролюється опозиційними силами на захід від міста у сільській місцевості.

Однак пізніше повстанці повідомили, що обстріли східних кварталів Алеппо силами Асада відновились навіть після досягнення угоди.