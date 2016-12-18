Захоплення підводного безпілотника США: Китай звинуватив Вашингтон у піарі

Та в КНР наголосили, що США вдалися до зайвого піару у цій ситуації, передає Reuters.

У Міноборони Китаю стверджують, що військовий корабель ВМФ КНР виявив у морі зразок "невстановленого походження" й перевірив його. Згодом з'ясувалося, що це - американський безпілотник.

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"Китай вирішив повернути його американській стороні. І Китай, й США перебувають у постійному контакті щодо цього", – йдеться у повідомленні Міноборони Китаю.

"Під час цього процесу американська сторона в односторонньому порядку відкрила інформацію й почала піар-акцію довкола цього питання", – додали у КНР.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп закликав не забирати у Китаю підводний безпілотник, захоплений китайськими військовими в Південно-Китайському морі.

Як повідомляв УНІАН, підводний дослідний безпілотник, що належить американському океанографічному кораблю USNS Bowditch, був помилково захоплений китайськими військовими, які визнали його "небезпечним".

Інцидент стався в Південно-Китайському морі, на відстані за 50 морських миль (більше 90 км) на північний захід від філіппінського затоки Субик-Бей. США стверджують, що дослідники діяли законно.

Захоплення безпілотника - найсерйозніший військовий інцидент між США та Китаєм за останні 15 років. До цього в 2001 році в повітрі зіткнулися американський літак-шпигун і китайський винищувач. В результаті китайський пілот загинув.