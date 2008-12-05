Черговий саміт G8 відбудеться за новою формулою
08:59, 05 грудня 2008Світ
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Головуватиме Берлусконі
|Сильвіо БЕРЛУСКОНІ
Як передає ІТАР-ТАРС , про це оголосив прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.
Зустріч лідерів G8 відбудеться під його головуванням у природному заповіднику Маддалене (на північ від острова Сардинія).
"Я впевнений, що "Велика вісімка" дуже добре виконує свою функцію і має велике майбутнє", - заявив С.БЕРЛУСКОНІ.
"Нова формула", запропонована для майбутньої зустрічі, передбачає повне залучення в його роботу країн "п`ятірки" (Індія, Китай, ПАР, Мексика та Бразилія), а також Єгипту, Африки загалом, Індонезії та Австралії, причому "не тільки на робочих сніданках, а й пленарних засіданнях", - наголосив прем`єр.
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