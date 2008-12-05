Черговий саміт G8 відбудеться за новою формулою

Черговий саміт лідерів "Великої вісімки" відбудеться в Італії з 8 до 10 липня 2009 року.

Як передає ІТАР-ТАРС , про це оголосив прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.

Зустріч лідерів G8 відбудеться під його головуванням у природному заповіднику Маддалене (на північ від острова Сардинія).

"Я впевнений, що "Велика вісімка" дуже добре виконує свою функцію і має велике майбутнє", - заявив С.БЕРЛУСКОНІ.

"Нова формула", запропонована для майбутньої зустрічі, передбачає повне залучення в його роботу країн "п`ятірки" (Індія, Китай, ПАР, Мексика та Бразилія), а також Єгипту, Африки загалом, Індонезії та Австралії, причому "не тільки на робочих сніданках, а й пленарних засіданнях", - наголосив прем`єр.