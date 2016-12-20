У німецькому місті Вісбаден відбулася стрілянина: 1 людина загинула, 2 поранені

14:01, 20 грудня 2016
Світ
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У німецькому місті Вісбаден озброєна людина здійснила стрілянину, в результаті якої одна жінка загинула, двоє людей були поранені.

Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції у твітеррі.

Повідомляється, що це могла бути спроба грабунку, наразі поліцію шукає нападника.

В поліції зазначили, що загибла була продавцем у кіоску. Її чоловік і племінник отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 грудня, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком.

В результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали. Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисно спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.

Канцлер ФРГ назвала трагедію у Берліні терактом, що був здійснений біженцем.

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Теги: #поліція#Німеччина#стрілялина