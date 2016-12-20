У німецькому місті Вісбаден відбулася стрілянина: 1 людина загинула, 2 поранені
У німецькому місті Вісбаден озброєна людина здійснила стрілянину, в результаті якої одна жінка загинула, двоє людей були поранені.
Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції у твітеррі.
Повідомляється, що це могла бути спроба грабунку, наразі поліцію шукає нападника.
В поліції зазначили, що загибла була продавцем у кіоску. Її чоловік і племінник отримали поранення.
#Gewaltverbrechen in #Kiosk in #Wiesbaden#Biebrich ! Was wir bislang sagen können: 1 Frau ist dabei getötet worden, 2 Personen verletzt— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 20 декабря 2016 г.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 грудня, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком.
В результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали. Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисно спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.
Канцлер ФРГ назвала трагедію у Берліні терактом, що був здійснений біженцем.