У німецькому місті Вісбаден відбулася стрілянина: 1 людина загинула, 2 поранені

Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції у твітеррі.

Повідомляється, що це могла бути спроба грабунку, наразі поліцію шукає нападника.

В поліції зазначили, що загибла була продавцем у кіоску. Її чоловік і племінник отримали поранення.

