Помер Патріарх Московський і Всієї Росії Алексій II

Помер патріарх Московський і всієї Росії АЛЕКСІЙ Другий.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив керівник прес-служби Московської патріархії священик Володимир ВІГІЛЯНСЬКИЙ.

«Патріарх АЛЕКСІЙ помер. Це сталося сьогодні вранці», – сказав він.

Патріарх АЛЕКСІЙ II (у миру Олексій Михайлович РІДІГЕР) народився 23 лютого 1929 року в Талліні (Естонія). Був єпископом Російської Православної Церкви, а з 10 червня 1990 року Патріарх Московський і всієї Росії, предстоятель Російської Православної Церкви (РПЦ), академік Російської академії освіти.