Помер Патріарх Московський і Всієї Росії Алексій II
11:17, 05 грудня 2008Світ
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Сьогодні вранці
Помер патріарх Московський і всієї Росії АЛЕКСІЙ Другий.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив керівник прес-служби Московської патріархії священик Володимир ВІГІЛЯНСЬКИЙ.
«Патріарх АЛЕКСІЙ помер. Це сталося сьогодні вранці», – сказав він.
Патріарх АЛЕКСІЙ II (у миру Олексій Михайлович РІДІГЕР) народився 23 лютого 1929 року в Талліні (Естонія). Був єпископом Російської Православної Церкви, а з 10 червня 1990 року Патріарх Московський і всієї Росії, предстоятель Російської Православної Церкви (РПЦ), академік Російської академії освіти.
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