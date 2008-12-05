Літак Качинського в Південній Кореї сів з другої спроби

Лише з другої спроби змогли сьогодні посадити в Сеулі пілоти літак Ту-154 польського президента Лєха Качинського. Причиною став надзвичайно сильний вітер, що наразі дме над столицею Південної Кореї.

Після того, як польський пілот не зумів посадити машину з першого разу, йому довелося за вказівкою диспетчерів садити літак «проти вітру», для чого потрібно було знову піднімати Ту-154 на велику висоту.

Азіатське турне Лєха Качинського, під час якого до Південної Кореї він вже відвідав Монголію і Японію, проходить на тлі небезпечних неприємностей, які трапляються з урядовим лайнером. У вівторок Ту-154 польського президента не зміг вилетіти з Улан-Батора після того, як 20-градусний мороз вивів з ладу датчики рульової тяги усередині крил.

Ці вузли тоді терміново довелося привозити з Польщі, а Лєх Качинський і його дружина Марія були змушені летіти в Токіо чартерним рейсом.

«Газета.ru»