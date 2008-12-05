Володимир Сабодан залишається вищою особою в РПЦ лише на один день

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Київський ВОЛОДИМИР залишається вищою особою в Російській православній церкві лише на один день.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив прес-секретар предстоятеля УПЦ МП отець Георгій КОВАЛЕНКО.

Зокрема, в контексті того, що вищою особою Російської православної церкви після смерті її предстоятеля АЛЕКСІЯ II стає найстаріший за хіротонією (висвяченням) з архієреїв, а в даний час таким ієрархом є митрополит Київський ВОЛОДИМИР (САБОДАН), на запитання, чи слід розуміти, що Блаженнійший Володимир дійсно керуватиме Російською церквою, Г.КОВАЛЕНКО відповів: «Після смерті патріарха його місце займає місценаглядач, який обирається Синодом. Завтра в Москві на Синоді РПЦ, постійним членом якого є й Блаженнійший, і буде обрано місценаглядача і буде визначено дату відспівування патріарха АЛЕКСІЯ II".

Г.КОВАЛЕНКО розповів, що "місценаглядача зазвичай обирають таємним голосуванням, хоча саму процедуру обрання визначать тут же Синодом".

При цьому прес-секретар Блаженнійшого ВОЛОДИМИРА зазначив: "Я не думаю, що є велика вірогідність того, що наш митрополит займе місце місценаглядача патріаршого престолу. Москва - це інша держава. Кандидатура Блаженнійшого розглядатиметься. Але багато що залежатиме від його бачення».

На уточнююче питання, “Чи треба розуміти, що вищою особою в Російській православній церкві наш митрополит залишається до завтрашнього рішення Синоду, і що у разі, якщо буде призначено місценаглядачем іншого, він перестане бути таким?", Г.КОВАЛЕНКО відповів: «Так. Українська церква зросла до одинадцяти з половиною тисяч парафій. Українська паства вимагає окормлення, і у Блаженнійшого достатньо послуху і в Україні. Хоча все вирішить Синод».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, на 80-му році життя помер Патріарх Московський і всієї Русі АЛЕКСІЙ ІІ, який 18 років очолював Російську православну церкву.

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