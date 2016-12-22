Діалог між Росією і США з ключових питань не припинявся - Держдеп

Про це заявив представник Держдепартаменту Джон Кірбі, коментуючи слова прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова про "заморожений стан" майже всіх рівнів діалогу із США, передає Reuters.

"Складно сказати, що малося на увазі під цим коментарем, однак, спільна дипломатична робота з Росією триває з широкого кола питань", - зазначив Кірбі. "Те, що у нас з Москвою є істотні розбіжності по ряду питань добре відомо, але перерви в діалозі не було", - додав він.

Читайте такожКремль: Обама і Путін тет-а-тет обговорили втручання у вибори США

Представник Держдепартаменту додав, що постійні контакти між країнами підтримуються на рівні дипломатичних представництв.

Також Кірбі зазначив, що хоч США і не брали участь у переговорах між Росією, Іраном і Туреччиною щодо ситуації в Сирії, це не означає, що США не контактували з учасниками як до зустрічі в Москві, так і відразу після неї. Кірбі також додав, що США перебувають у контакті з РФ щодо конфлікту в Україні.

Раніше, 21 грудня, представник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на даний момент практично всі рівні діалогу Росії і США знаходяться в замороженому стані".