Червоні зірки приберуть з російських військових літаків
09:12, 06 грудня 2008Світ
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Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроект, який замінює п`ятикутні червоні зірки на бортах військових літаків і вертольотів на зірки з російським триколором. Про це пише Лента.ру з посиланням на "Комерсант".
Утім, джерела видання в Головному штабі ВПС повідомили, що для заміни зірок на літаках необхідна спеціальна ухвала уряду. Поки ж розфарбування повітряних суден не змінюватимуть.
Цікаво, що Федеральна служба безпеки, не чекаючи ухвалення закону, давно вже використовує зірки з триколором на своїх повітряних суднах.
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