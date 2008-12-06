Червоні зірки приберуть з російських військових літаків

Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроект, який замінює п`ятикутні червоні зірки на бортах військових літаків і вертольотів на зірки з російським триколором. Про це пише Лента.ру з посиланням на "Комерсант".

Утім, джерела видання в Головному штабі ВПС повідомили, що для заміни зірок на літаках необхідна спеціальна ухвала уряду. Поки ж розфарбування повітряних суден не змінюватимуть.

Цікаво, що Федеральна служба безпеки, не чекаючи ухвалення закону, давно вже використовує зірки з триколором на своїх повітряних суднах.