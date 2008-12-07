Грузія звинуватила Росію в порушенні кордону

Грузинські ЗМІ в неділю, 7 грудня, повідомили про порушення російськими вертольотами повітряного простору Грузії та про вторгнення російського військового корабля в грузинські територіальні води.

Телекомпанія "Руставі 2" з посиланням на місцевих мешканців повідомила, що російський військовий корабель впродовж трьох годин перебував за кілька кілометрів від грузинського села Ганмухурі неподалік кордону з Абхазією. Повідомлялося також, що військові вертольоти в цей час здійснювали обліт поліцейського поста поряд з тим же селом.

У Міністерстві оборони РФ ці повідомлення спростували. "Ніякі російські військові кораблі в територіальні води Грузії сьогодні не заходили", - сказав журналістам полковник Олександр Дробишевській. Він також назвав "такими, що не відповідають дійсності" заяви про вертольоти над Ганмухурі.

Лента.ру