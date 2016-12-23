У РФ назвали причину масової загибелі росіян, які вживали "глід"
Згідно із судово-хімічними дослідженнями, причиною загибелі росіян після вживання спиртовмісної рідини "Глід" в Іркутську став метиловий спирт.
Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Іркутської області РФ на своєму офіційному сайті.
«В результаті судово-хімічних досліджень біологічних об'єктів, що надійшли від 70 трупів, у всіх 70 випадках причиною отруєння є метиловий спирт. Робота з дослідження останніх чотирьох об'єктів триває», – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, кількість загиблих від отруєння сурогатним алкоголем у російському Іркутську зросла до 74 осіб.
За даними міністерства охорони здоров’я РФ, за минулу добу було зафіксовано перший випадок отруєння метиловим спиртом у другому за величиною місті регіону - Братську. Там госпіталізовано одну людину, її стан поки що не уточнюється.