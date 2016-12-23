У РФ назвали причину масової загибелі росіян, які вживали "глід"

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Іркутської області РФ на своєму офіційному сайті.

«В результаті судово-хімічних досліджень біологічних об'єктів, що надійшли від 70 трупів, у всіх 70 випадках причиною отруєння є метиловий спирт. Робота з дослідження останніх чотирьох об'єктів триває», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожПо флакону в одні руки: у Білорусі обмежили продаж настоянок глоду після масових смертей в РФ

Нагадаємо, кількість загиблих від отруєння сурогатним алкоголем у російському Іркутську зросла до 74 осіб.

За даними міністерства охорони здоров’я РФ, за минулу добу було зафіксовано перший випадок отруєння метиловим спиртом у другому за величиною місті регіону - Братську. Там госпіталізовано одну людину, її стан поки що не уточнюється.