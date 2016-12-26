Юнкер висловив співчуття президенту Росії через катастрофу літака Ту-154

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Єврокомісії.

«З глибоким сумом дізнався про загибель стількох людей у сьогоднішній аварії літака над Чорним морем. У цей день, мої думки з загиблими, їхніми родинами та близькими. Від мене особисто та від імені Європейської комісії хотів би висловити вам – і через вас всій нації – мої щирі співчуття», – йдеться в заяві Юнкера.

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Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 особи, включаючи журналістів і Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де мали виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.

На даний момент виявлено тіла 12 загиблих. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

Понеділок, 26 грудня, оголошено в Росії загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в результаті авіакатастрофи в Чорному морі.