Німеччина надасть 15 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги для Алеппо

На ці гроші буде протягом 30 місяців оплачуватися робота близько однієї тисячі сирійських лікарів, санітарів і психологів, близько 200 асистентів психолога пройдуть курси підвищення кваліфікації.

Про це повідомляє DW, посилаючись на матеріали газети Bild.

"Після того, як світове співтовариство настільки безпорадно дивилося на вбивства і бомбардування, необхідно організувати масштабну гуманітарну допомогу для жителів Алеппо. Якщо ми запізнимося і тут, то в сирійському конфлікті відбудеться нова людська катастрофа", - сказав Мюллер.

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Німецький міністр також закликав ООН надати допомогу Сирії.

"Крім продовольства, в Сирії не вистачає лікарів і медикаментів. Потрібно надати допомогу тисячам поранених, у тому числі великому числу дітей, інакше вони не переживуть цю зиму", - попередив Герд Мюллер.