Німеччина надасть 15 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги для Алеппо
Через кілька днів після завершення боїв за Алеппо, міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Герд Мюллер (Gerd Müller) оголосив про виділення гуманітарної допомоги цьому місту на суму в 15 млн євро.
На ці гроші буде протягом 30 місяців оплачуватися робота близько однієї тисячі сирійських лікарів, санітарів і психологів, близько 200 асистентів психолога пройдуть курси підвищення кваліфікації.
Про це повідомляє DW, посилаючись на матеріали газети Bild.
"Після того, як світове співтовариство настільки безпорадно дивилося на вбивства і бомбардування, необхідно організувати масштабну гуманітарну допомогу для жителів Алеппо. Якщо ми запізнимося і тут, то в сирійському конфлікті відбудеться нова людська катастрофа", - сказав Мюллер.
Читайте такожРосія перекинула до Алеппо батальйон військової поліції
Німецький міністр також закликав ООН надати допомогу Сирії.
"Крім продовольства, в Сирії не вистачає лікарів і медикаментів. Потрібно надати допомогу тисячам поранених, у тому числі великому числу дітей, інакше вони не переживуть цю зиму", - попередив Герд Мюллер.