Штайнмаєр заявив про кризу в Євросоюзі: "Потрібно знайти в собі сили, щоб відновитися"

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Saarbrücker Zeitung, передає DW.

"Європа, безперечно, рухається в неспокійному фарватері і повинна швидко знайти в собі сили, щоб відновитися", - заявив він.

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За словами голови МЗС, Євросоюз повинен знайти відповіді там, де він до цього часу їх не дав. В якості найважливіших пріоритетів Штайнмаєр назвав майбутню стратегію щодо мігрантів і біженців, внутрішню і зовнішню безпеку, ринок праці та економіку.

"Там, де безробіття серед молоді становить 50 відсотків і навіть більше, природно, не виникне ентузіазму з приводу Європи", - констатував німецький міністр, зазначивши, однак, що Європа не вирішить своїх проблем з тими, хто бачить вихід у поверненні до національної окремішності.

Штайнмаєр висловив надію на те, що і після виборів у Нідерландах, у Франції і в Німеччині в 2017 році всюди будуть правити уряди, "які виступають за Європу і не допустять згортання процесів європейської інтеграції".