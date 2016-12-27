Новий проросійський президент Молдови звільнив міністра оборони за "загравання з НАТО"
Новий президент Молдови Ігор Додон підписав указ про відставку міністра оборони Анатолія Шалару, пояснивши цей крок «поганою репутацією» чиновника.
Відповідне повідомлення зі сканом указу оприлюднене на офіційній сторінці Додона у Facebook.
«Нагадаємо, що цей міністр є тим, хто загравав з НАТО, прекрасно знаючи, що ми є нейтральною країною, відповідно до Конституції Республіки Молдова», – йдеться в повідомленні.
Також відзначається, що міністр відкрито виступав за об'єднання Молдови з Румунією та «звільнив численних фахівців з системи оборони і безпеки держави, замінивши їх з людьми, близькими до Ліберальної партії і юніоністської ідеології».
«Всі ці речі категорично несумісні з обов'язками міністра оборони незалежної і суверенної держави, яка має чіткі положення, зазначені в Конституції про нейтралітет», – додав Додон.
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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів. На офіційному сайті Додона зазначалось, що у разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.
На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".
Через менш ніж два тижні після виборів Додон поїхав із приватним візитом до Москви.
На інавгурації 23 грудня Додон пообіцяв Молдові нейтралітет, але заявив про наміри спершу відвідати Москву.