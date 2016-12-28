Канадці пересіли на ковзани через ожеледицю (відео)

Про це пише Mashable.

В районі Оттова Велей через сильну ожеледицю стало неможливо пересування на автомобілях та інших транспортних засобах.

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У зв'язку з цим місцеві жителі почали пересуватися вулицями на ковзанах. Відеозаписи, на яких зафіксовано, що вулиці провінції схожі на каток, канадці опублікували в Twitter.