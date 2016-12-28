Канадці пересіли на ковзани через ожеледицю (відео)
16:12, 28 грудня 2016Світ
936 0
У провінції Онтаріо (Канада) вулиці вкрилися шаром льоду, через що дороги перетворилися на ковзанку.
Канадці почали пересуватися вулицями на ковзанах / скріншот
Про це пише Mashable.
В районі Оттова Велей через сильну ожеледицю стало неможливо пересування на автомобілях та інших транспортних засобах.
Читайте такожЧерез снігопад у Москві паралізований рух на дорогах
У зв'язку з цим місцеві жителі почали пересуватися вулицями на ковзанах. Відеозаписи, на яких зафіксовано, що вулиці провінції схожі на каток, канадці опублікували в Twitter.
@weatherchannel@Ptbo_Canada it sure is icy in #Peterborough#ontariopic.twitter.com/oOuoHtQVND— Sarah-Jayne Riley (@sjeeezie) 26 грудня 2016 р.
Ptbo ice skating! @globalnewsto@Ptbo_Canada@weathernetworkpic.twitter.com/i4IHGKW2wl— ErinMarshall (@ErinMMarshall) 26 грудня 2016 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter