Канадці пересіли на ковзани через ожеледицю (відео)

16:12, 28 грудня 2016
Світ
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У провінції Онтаріо (Канада) вулиці вкрилися шаром льоду, через що дороги перетворилися на ковзанку.

скріншот

Про це пише Mashable.

В районі Оттова Велей через сильну ожеледицю стало неможливо пересування на автомобілях та інших транспортних засобах.

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У зв'язку з цим місцеві жителі почали пересуватися вулицями на ковзанах. Відеозаписи, на яких зафіксовано, що вулиці провінції схожі на каток, канадці опублікували в Twitter.

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