У Канаді дорога перетворилася на ковзанку: зіткнулися 30 машин (фото)

11:57, 28 грудня 2016
Світ
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Близько 15 осіб потрапили до лікарні.

Масове ДТП в Канаді / cbc.ca

У південному Онтаріо зіткнулися понад 30 автомобілів. Про це повідомили місцеві медики, передає телеканал CBC News.

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Зіткнення на транспортній розв'язці у Деррі Роуд в Міссісаге сталося через крижаний дощ – на дорозі з'явилася ожеледиця. Постраждали близько 15 осіб, їх доставили до лікарень з легкими травмами.

У поліції Онтаріо також зазначили, що всього за дві з половиною години у вівторок відбулося понад 70 ДТП.

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Теги: #Канада#ДТП