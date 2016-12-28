У Канаді дорога перетворилася на ковзанку: зіткнулися 30 машин (фото)

У південному Онтаріо зіткнулися понад 30 автомобілів. Про це повідомили місцеві медики, передає телеканал CBC News.

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Зіткнення на транспортній розв'язці у Деррі Роуд в Міссісаге сталося через крижаний дощ – на дорозі з'явилася ожеледиця. Постраждали близько 15 осіб, їх доставили до лікарень з легкими травмами.

15 patients transported to local hospital following a multi vehicle pile up on the ramp from Highway 410 southbound at Derry Road. #onstormpic.twitter.com/JBRDkK7Wo4 — DR (@Media371) December 28, 2016

У поліції Онтаріо також зазначили, що всього за дві з половиною години у вівторок відбулося понад 70 ДТП.