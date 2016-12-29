Прокуратура Ізраїлю доручила почати розслідування щодо Нетаньяху - ЗМІ

Про це повідомляє Дождь з посиланням на телеканал nana10.

За даними телеканалу, йдеться про два окремих епізоди. Представник Міністерства юстиції країни відмовилася коментувати ситуацію, відзначає Reuters.

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The Independent пише, що йдеться про підозри в хабарництві і шахрайстві, пов'язані з фінансуванням передвиборної кампанії Нетаньяху. За даними газети, прем'єр-міністра підозрюють у отриманні мільйона доларів в якості хабара від французького бізнесмена Арно Мімрана, який зараз відбуває восьмирічний термін у в'язниці за шахрайство. Під час суду Мімран заявив, що в 2009 році пожертвував гроші на передвиборчу кампанію нинішнього ізраїльського прем'єра.

Представник Нетаньяху в коментарі виданню Haaretz назвала ситуацію «нонсенсом».

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«З моменту перемоги Нетаньяху на останніх виборах і навіть раніше ворожі елементи робили героїчні спроби скинути його за допомогою неправдивих звинувачень проти нього і його сім'ї», — сказала вона.

Зазначається, що рішення завести справу було прийнято після дев'яти місяців попередньої перевірки, в результаті якої поліцейські зібрали достатньо доказів для того, щоб почати кримінальне розслідування.