Трамп висловився проти санкцій відносно Росії у відповідь на кібератаки

Про це повідомляє DW.

"Нам краще подумати про те, що відбувається з нашим життям. Комп'ютери серйозно ускладнили наше життя. Вся комп'ютерна епоха перетворила нинішню ситуацію в таку, при якій ніхто не представляє, що відбувається. У нас безліч інших проблем, над якими варто подумати. Але, боюся, у нас немає тієї безпеки, яка нам потрібна", - сказав Трамп, перебуваючи у Флориді, у відповідь на прохання прокоментувати наміри ввести нові санкції проти РФ.

Читайте такожCNN повідомив, коли США введуть санкції проти Росії за кібератаки

Як повідомляв УНІАН, Адміністрація американського президента Барака Обами готує економічні санкції і приховані кібероперації щодо Росії у відповідь на ймовірне втручання у вибори в США.

Влада США звинувачує Росію в хакерських атаках на сервери Національного демократичного комітету, з яких були вкрадені документи Демократичної партії.

Американський сенатор Ліндсі Грем, виступаючи 28 грудня в Ризі, заявив, що «Конгрес проведе розслідування щодо причетності Росії до виборів, і нові санкції, схвалені обома партіями, боляче вдарять по Росії і особливо Володимиру Путіну».

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова погрожує відповіддю у разі прийняття США нових санкцій проти РФ за кібератаки Москви на американські установи.