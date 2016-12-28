Розділення Сирії на зони впливу та гарантії для Асада: Reuters розповіло про домовленості між РФ і Туреччиною

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Така угода, яка дозволила б регіональну автономію в рамках федеральної структури контрольованій Асадом секті алавітів, знаходиться в стадії становлення, зміни повинні бути внесені повстанцями, країнами Перської затоки і Сполученими Штатами, заявили джерела, знайомі з думкою російської сторони.

"Там був рух у бік компромісу", – сказав Андрій Кортунов, генеральний директор Російського ради з міжнародних справ, аналітичного центру, близького до МЗС Росії.

«Остаточна угода буде важкою, але позиції зрушилися», – додав він.

Сили Асада будуть скорочені згідно з угодою між цими трьома країнами, кажуть кілька джерел. Росія і Туреччина може дозволити йому залишитися до наступних президентських виборів, коли він піде на користь менш поляризованого кандидата від алавітів.

Читайте такожПри Асаді миру в Сирії не буде – МЗС Туреччини

Іран ще належить переконати в тому, що, кажуть джерела. Але в будь-якому випадку, в кінцевому рахунку Асад піде з гарантіями для нього і його сім'ї, зазначає агентство.

"Кілька імен в керівництві були згадані (в якості потенційних наступників)", – сказав Кортунов, відмовившись назвати імена.

Ніхто не думає, що більш широкий сирійський мирний договір, що визріває протягом багатьох років, буде легким і успішним. Абсолютно ясно, що президент Володимир Путін хоче грати провідну роль посередника в спробах врегулювання, спочатку з Туреччиною і Іраном.

Це покращило б думку про Росію як світової держави і серйозного близькосхідного гравця, підкреслює Reuters.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина і Росія погодили план перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. У рамках домовленості Туреччини і Москви сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові дії з 00:00 29 грудня.