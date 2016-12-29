Нештатна робота техніки на борту: комісія в РФ назвала причину катастрофи Ту-154

У Росії урядова комісія щодо розслідування катастрофи літака Ту-154 у акваторії Чорного моря назвала причиною падіння повітряного судна нештатну роботу техніки на борту. Про це заявив міністр транспорту РФ Максим Соколов, передають РИА Новости.

Він зазначив, що причину такої роботи техніки будуть визначати експерти.

"Очевидно, що була позаштатна робота техніки. Чим це було викликано - з'ясовуватимуть експерти, для чого і створена спеціальна технічна комісія", - сказав він.

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При цьому, він заявив, що попередні дані експертиз можуть бути отримані в січні, а остаточні висновки про причини катастрофи будуть зроблені після розшифровки бортових самописців Ту-154.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці у неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.