Румунський ліс, знищене село і "Діснейленд" в Китаї: ЗМІ опублікували список найстрашніших місць

Рейтинг, як пише ТАСС, опублікував розважальний сайт 9gag.com.

Румунський ліс викликав великий інтерес користувачів у всьому світі — йому поставили «лайк» понад 20 тисяч людей. З цим місцем пов'язано безліч легенд людей, що безслідно зникають, інопланетян, а також електроніку, виходить з ладу.

До списку також увійшло французьке селище Орадур-сюр-Глан, яке було знищено нацистами у червні 1944-го разом з 642 жителями. Зараз там руїни; поруч відбудували комуну, яку назвали так само.

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Одну з позицій у переліку посів ірландський замок Ліп. Його власники О'Керролле, згідно Вікіпедії, запрошували своїх ворогів на обід під приводом примирення, а потім вбивали їх прямо за столом або після застілля. Під обіднім залом знаходилася в'язниця, в яку гості провалювалися через люк в кутку зали. На дні були гострі кілки, якщо ж хтось «помилявся», його залишали помирати серед трупів.

У рейтинг також потрапили місто Ятинга в Індії, де щорічно у вересні-жовтні кінчають життя самогубством сотні птахів, занедбаний Діснейленд в Китаї, недобудоване метро в Цинциннаті (США) і газовий кратер у Туркменістані, який називають «Воротами в пекло».