Румунський ліс, знищене село і "Діснейленд" в Китаї: ЗМІ опублікували список найстрашніших місць
Розташований у Трансільванії ліс Хойя-Бачі, відомий як бермудський трикутник Румунії, очолив список «18 самих кошмарних місць, які не дадуть тобі заснути вночі».
Рейтинг, як пише ТАСС, опублікував розважальний сайт 9gag.com.
Румунський ліс викликав великий інтерес користувачів у всьому світі — йому поставили «лайк» понад 20 тисяч людей. З цим місцем пов'язано безліч легенд людей, що безслідно зникають, інопланетян, а також електроніку, виходить з ладу.
До списку також увійшло французьке селище Орадур-сюр-Глан, яке було знищено нацистами у червні 1944-го разом з 642 жителями. Зараз там руїни; поруч відбудували комуну, яку назвали так само.
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Одну з позицій у переліку посів ірландський замок Ліп. Його власники О'Керролле, згідно Вікіпедії, запрошували своїх ворогів на обід під приводом примирення, а потім вбивали їх прямо за столом або після застілля. Під обіднім залом знаходилася в'язниця, в яку гості провалювалися через люк в кутку зали. На дні були гострі кілки, якщо ж хтось «помилявся», його залишали помирати серед трупів.
У рейтинг також потрапили місто Ятинга в Індії, де щорічно у вересні-жовтні кінчають життя самогубством сотні птахів, занедбаний Діснейленд в Китаї, недобудоване метро в Цинциннаті (США) і газовий кратер у Туркменістані, який називають «Воротами в пекло».