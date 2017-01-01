На новорічній вечірці у Бразилії чоловік вбив понад десять людей

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що серед загиблих, ймовірно, була колишня дружина і 8-річний син нападника. У поліції вважають, що чоловік влаштував стрілянину саме через розрив з дружиною.

Сам стрілок покінчив життя самогубством.

Читайте такожУ поліції прокоментували стрілянину за участю Пашинського

Місцеві ЗМІ повідомили, що в цілому були розстріляні 15 осіб і кілька з них знаходяться в критичному стані.

Сусід, поруч із будинком якого відбувалася вечірка, повідомив, що він і члени його сім'ї чули шум близько чверті години опівночі, але подумали, що це феєрверк. Тільки після того, як один із поранених прийшов до них за допомогою, вони зрозуміли, що хтось стріляв і викликали поліцію.

Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, де перебувало понад 500 людей.