"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Стамбулі

Екстремістське угрупування «Ісламська держава» взяло відповідальність за розстріл 39 осіб у нічному клубі у Стамбулі, пише Reuters.

У заяві ІДІЛ йдеться, що терористичне угрупування продовжує «благословенні операції».

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"В продовження благословенних операцій, які Ісламська держава проводить проти захисника хреста, Туреччини, героїчний солдат халіфату вдарив по одному з найвідоміших нічних клубів, де християни відзначають своє відступницьке свято ", - йдеться в заяві ІДІЛ.

Нагадаємо, сьогодні турецькі ЗМІ повідомили, що напад на нічний клуб Reina в Стамбуліміг зробити громадянин Узбекистану або Киргизстану. В той же час інші турецькі ЗМІ повідомляють, що підозрюваний у теракті також пов’язаний із ІДІЛ.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну нічвнаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі Стамбула.

"Члени РБ ООН рішуче засуджують жахливу й варварську терористичну атаку", - йдеться в прес-релізі ООН. В ньому також зазначається, що "усі теракти є злочинними і не мають виправдань, незалежно від мотивів їх здійснення, часу, місця та виконавців".

Члени РБ ООН зазначили, що тероризм у будь якій формі є однією з найбільших загроз світовій безпеці. Також вони підкреслили, що організатори і спонсори терактів мають постати перед правосуддям, тому закликали усі держави активно співпрацювати з урядом Туреччини.