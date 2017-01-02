Чеський суд постановив, що кидання яєць у президента не підлягає кримінальному покаранню

Суд вирішив, що цей вчинок заслуговує лише адміністративного покарання, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Цей протест під час виступу Земана в Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму спочатку оцінювався як злочин проти принципів громадянського суспільства.

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Поліція розцінила дії чоловіка, що кидав яйця у президента, протизаконними і передала його справу на розгляд в адміністрацію району Прага-2.

Районна адміністрація прийшла до висновку, що дії учасника не містили ознак злочину або навіть проступку.

Проте пізніше районна влада переглянула своє рішення і повернули справу поліції. У жовтні 2016 року справа надійшла до прокуратури району Прага-2, а потім до суду.

Сьогодні він виніс свій вердикт, постановивши, що чоловік, який закидав президента яйцями, скоїв проступок, який карається в адміністративному порядку, повідомило Česká televize.

Президента Чехії Мілоша Земана засвистали і закидали яйцями в 2014 році, коли він виступав у Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму.

Демонстранти закликали Земана до відставки і показували йому символічні червоні картки. Невдоволення мітингувальників викликали як попередні висловлювання Земана про "оксамитової революції", так і позиція глави держави щодо Росії.