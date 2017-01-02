Чеський суд постановив, що кидання яєць у президента не підлягає кримінальному покаранню
Районний суд Праги постановив, що дії демонстранта, 17 листопада 2014 року який закидав яйцями президента Чеської республіки Мілоша Земана, не підлягають кримінальному покаранню.
Суд вирішив, що цей вчинок заслуговує лише адміністративного покарання, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Цей протест під час виступу Земана в Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму спочатку оцінювався як злочин проти принципів громадянського суспільства.
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Поліція розцінила дії чоловіка, що кидав яйця у президента, протизаконними і передала його справу на розгляд в адміністрацію району Прага-2.
Районна адміністрація прийшла до висновку, що дії учасника не містили ознак злочину або навіть проступку.
Проте пізніше районна влада переглянула своє рішення і повернули справу поліції. У жовтні 2016 року справа надійшла до прокуратури району Прага-2, а потім до суду.
Сьогодні він виніс свій вердикт, постановивши, що чоловік, який закидав президента яйцями, скоїв проступок, який карається в адміністративному порядку, повідомило Česká televize.
Президента Чехії Мілоша Земана засвистали і закидали яйцями в 2014 році, коли він виступав у Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму.
Демонстранти закликали Земана до відставки і показували йому символічні червоні картки. Невдоволення мітингувальників викликали як попередні висловлювання Земана про "оксамитової революції", так і позиція глави держави щодо Росії.