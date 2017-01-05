Республіканці назвали першочергове завдання Трампа на посаді президента
Дональд Трамп в якості президента США першочергово має намір скасувати реформу охорони здоров'я, яка була введена Бараком Обамою і відома під назвою Obamacare.
Як повідомляє Reuters, це республіканець Майк Пенс назвав "першим ділом" адміністрації Дональда Трампа.
Республіканці стверджують, що система вже зламана, і вони намагатимуться скасувати закон.
"Насамперед потрібно зберегти нашу обіцянку скасувати Obamacare і замінити її кращою реформою системи охорони здоров'я, що дозволить знизити вартість медичного страхування без збільшення витрат уряду", – заявив губернатор Індіани і можливий майбутній віце-президент США Майкл Пенс.
Демократи визнають, що їм не вистачає голосів для зупинки скасування закону.
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"Республіканський план урізати охорону здоров'я не зробить Америку великою знову ", – сказав журналістам лідер демократів в сенаті Чак Шумер, посилаючись на гасло кампанії Трампа.
"Це може зробити Америку хворою знову і привести до хаосу, а не до доступної медичної допомоги", – додав він.
Демократи вважають що їх опоненти можуть розвалити Obamacare без надання твердого плану щодо альтернативи.
Республіканці, в свою чергу, критикують Obamacare за надмірне втручання держави в ринок охорони здоров'я і стверджують, що така система заважає зростанню числа робочих місць, додаючи навантаження на бізнес.