Республіканці назвали першочергове завдання Трампа на посаді президента

Як повідомляє Reuters, це республіканець Майк Пенс назвав "першим ділом" адміністрації Дональда Трампа.

Республіканці стверджують, що система вже зламана, і вони намагатимуться скасувати закон.

"Насамперед потрібно зберегти нашу обіцянку скасувати Obamacare і замінити її кращою реформою системи охорони здоров'я, що дозволить знизити вартість медичного страхування без збільшення витрат уряду", – заявив губернатор Індіани і можливий майбутній віце-президент США Майкл Пенс.

Демократи визнають, що їм не вистачає голосів для зупинки скасування закону.

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"Республіканський план урізати охорону здоров'я не зробить Америку великою знову ", – сказав журналістам лідер демократів в сенаті Чак Шумер, посилаючись на гасло кампанії Трампа.

"Це може зробити Америку хворою знову і привести до хаосу, а не до доступної медичної допомоги", – додав він.

Демократи вважають що їх опоненти можуть розвалити Obamacare без надання твердого плану щодо альтернативи.

Республіканці, в свою чергу, критикують Obamacare за надмірне втручання держави в ринок охорони здоров'я і стверджують, що така система заважає зростанню числа робочих місць, додаючи навантаження на бізнес.