Серед постраждалих від вибуху у турецькому Ізмірі українців немає - МЗС

19:40, 05 січня 2017
Світ
2319 0

Консульська служба МЗС України заявила, що українців немає серед постраждалих.

Вибух в Ізмірі / REUTERS

Українців серед постраждалих внаслідок теракту в турецькому місті Ізмір немає.

Про це Консульська служба МЗС України повідомляє у Twitter.

Читайте такожВибух у турецькому Ізмірі: поліція ліквідувала двох терористів

«Вибух в Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі міського суду Ізміру вибухнув замінований автомобіль. Загинули співробітник поліції й працівник суду. Поранені семеро, в тому числі троє співробітників поліції.

Турецька влада вважає відповідальною за теракт в Ізмірі «Робітничу партію Курдистану».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #загиблі#вибух#теракт#постраждалі#Ізмір