Серед постраждалих від вибуху у турецькому Ізмірі українців немає - МЗС

Українців серед постраждалих внаслідок теракту в турецькому місті Ізмір немає.

Про це Консульська служба МЗС України повідомляє у Twitter.

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«Вибух в Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає», - сказано у повідомленні.

Вибух в #Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає. pic.twitter.com/UHjiohFkT1 — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 5, 2017

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі міського суду Ізміру вибухнув замінований автомобіль. Загинули співробітник поліції й працівник суду. Поранені семеро, в тому числі троє співробітників поліції.

Турецька влада вважає відповідальною за теракт в Ізмірі «Робітничу партію Курдистану».