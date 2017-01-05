Серед постраждалих від вибуху у турецькому Ізмірі українців немає - МЗС
Консульська служба МЗС України заявила, що українців немає серед постраждалих.
Українців серед постраждалих внаслідок теракту в турецькому місті Ізмір немає.
Про це Консульська служба МЗС України повідомляє у Twitter.
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«Вибух в Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає», - сказано у повідомленні.
Вибух в #Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає. pic.twitter.com/UHjiohFkT1— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 5, 2017
Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі міського суду Ізміру вибухнув замінований автомобіль. Загинули співробітник поліції й працівник суду. Поранені семеро, в тому числі троє співробітників поліції.
Турецька влада вважає відповідальною за теракт в Ізмірі «Робітничу партію Курдистану».