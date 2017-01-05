В ООН заявили про проблеми з доставкою гуманітарної допомоги сирійцям, незважаючи на перемир'я

Про це сьогодні повідомив радник з гуманітарних питань спецпредставника ООН по Сирії Ян Егеланд, повідомляє Deutsche Wellе.

Він закликав центральну владу в Дамаску, представників місцевих адміністрацій та всі сторони конфлікту надати дозвіл на доставлення продуктів харчування, медикаментів, води та інших товарів тим жителям Сирії, які цього потребують.

Егеланд звернув увагу на ситуацію із водопостачанням у Дамаску. За його даними, упродовж двох останніх тижнів близько 5,5 мільйона осіб у країні не мали доступу до централізованого водопостачання, а запаси питної води у них обмежені. На думку Егеланда, поширення хвороб за таких умов є лише питанням часу. Урядові сили та повстанці закидають одне одному диверсії та бомбардування мереж водопостачання, зазначає dpa.

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За даними Егеланда, 15 населених пунктів у Сирії залишаються в облозі. Загалом 13,5 мільйона осіб у країні залежать від гуманітарної допомоги.

Нове перемир'я в Сирії було укладене наприкінці грудня 2016 року за сприяння Туреччини та Росії. Здебільшого сторони конфлікту дотримуються перемир'я, хоча подекуди спостерігачі фіксують порушення. Очікується, що мирні переговори між урядом і повстанцями розпочнуться в Казахстані 23 січня.