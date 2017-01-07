"Чув голоси в голові": CNN дізнався подробиці про підозрюваного у стрілянині в аеропорту Флориди (фото)

Підозрюваний вступив у ряди Нацгвардії в Пуерто-Ріко в 2007 році. Про це повідомляє CNN.

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У квітні 2010 Сантьяго поїхав служити в Ірак на 10 місяців. За словами прес-секретаря Національної Гвардії Аляски, потім він був у резерві, а в 2014 році вступив там до гвардії, але пізніше був звільнений через незадовільну службу. У підозрюваного також є бойова нагорода.

Кілька місяців тому Сантьяго прийшов в офіс ФБР в Анкориджі, повідомило джерело в правоохоронних органах. Він дав свідчення і сказав, що чує голоси в голові, деякі кажуть йому приєднатися до ІДІЛ. Після цього підозрюваний погодився пройти обстеження в психіатричній лікарні.

Сантьяго працював в охоронній компанії в Анкориджі. Її власник сказав, що співпрацює з правоохоронними органами.

Як повідомлялося, в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Доступ в аеропорт закритий, пасажирів, які очікують рейси, і персонал евакуювали.