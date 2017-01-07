Принцесу Лею з "Зоряних воєн" поховали в урні у вигляді таблетки антидепресанту

Актриса ніколи не приховувала, що у неї були психологічні проблеми, пише Русская служба BBC.

Її брат Тод Фішер заявив, що гігантська таблетка "Прозака" була обрана в як урна для праху актриси, так як була однією з улюблених речей його сестри.

"Вона любила її, і вона лежала в її будинку, і Біллі дочка Фішер і я вирішили, що саме там вона захотіла бути", - заявив він.

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Актриса, яка померла у віці 60 років, похована разом зі своєю матір'ю Деббі Рейнолдс, яка померла на наступний день після Фішер.

Вони тепер "разом і завжди будуть разом тут і на небесах", сказав брат актриси.

Крім кремації Керрі Фішер і вибору урни, ніяких подробиць про поховання невідоме.

"Прозак" - один з найбільш популярних антидепресантів у світі, в США він надійшов у продаж в 1988 році.

"Прозак" і подібні з ним антидепресанти відносяться до селективним інгібіторам зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) і діють наступним чином: вони уповільнюють виведення з мозку так званих нейромедіаторів" (хімічних речовин, які допомагають передати імпульс між нервовими волокнами), зокрема, серотоніну, так званого "гормону радості".