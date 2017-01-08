У Південній Кореї створять загін, який зможе виконати наказ про ліквідацію Кім Чен Ина - ЗМІ

Про це розповіли військові джерела агентства Yonhap, передає LB.ua.

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Бригада, чисельність якої від однієї до двох тисяч людей, буде підкорятися командуванню Південної Кореї, вона повинна бути сформована в 2017 році, уточнив співрозмовник агентства. У створенні підрозділи братимуть участь американські військові.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Рада безпеки ООН посилила цільові та секторальні санкції проти Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) у зв'язку з продовженням незаконної ядерної діяльності та у відповідь на ядерне випробування, яке відбулося 9 вересня 2016 року.