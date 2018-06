МЗС Канади очолила українка за походженням Христя Фріланд

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Вона повинна буде зберегти відносини зі США, включаючи торговельні зв'язки.

Голова МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці в Facebook привітав Фріленд з призначенням на цю посаду в уряді Канади і запросив її відвідати Україну в статусі міністра закордонних справ.

"Уявляю собі перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які ведуться українською мовою!", - додав Клімкін.

Фріланд - донька адвокатів Дональда Фріленда та українки за походженням Галини Хом'як.

Політик була журналістом та починала кар'єру в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist. Згодом вона зайняла посаду керівничого директора Financial Times у США. У березні 2010 року Фріланд перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters, а в квітні 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

У 2013 році вона залишила журналістику, щоб балотуватися на довиборах у парламент Канади від Ліберальної партії. У листопаді 2015 року стала міністром міжнародної торгівлі Канади.