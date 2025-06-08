The Order of the Giants Finally вийде 4 вересня.

На презентації Xbox Games Showcase 2025 анонсували перше сюжетне доповнення для Indiana Jones and The Great Circle.

DLC під назвою The Order of the Giants вийде вже 4 вересня. Воно буде доступне на всіх платформах: ПК, Xbox Series і навіть на свіжому порті на PS5.

The Great Circle заслужено потрапила до списку найкращих ігор 2024 року, тож додатковий контент - це чудова новина для всіх, хто скучив за археологічними пригодами Інді.

Відео дня

Дії доповнення відбуваються в Римі, і, судячи з тизеру, в центрі уваги опиниться загадковий народ гігантів, стародавня цивілізація, яку згадували в основній кампанії.

Також на Xbox Games Showcase 2025 колишні розробники "Відьмака 3" показали новий трейлер своєї гри про вампірів. The Blood of Dawnwalker вийде 2026 року, а вже 21 червня студія проведе окрему презентацію, де докладніше покаже геймплей.

Крім того, Xbox анонсував портативну консоль, створену спільно з ASUS ROG. Консоль працюватиме на Windows 11 і вийде у двох версіях: базовій Xbox Ally і просунутій Xbox Ally X.

Вас також можуть зацікавити новини: