Реліз гри заплановано на 29 жовтня.

На Xbox Games Showcase показали новий трейлер The Outer Worlds 2, продовження сатиричної RPG від Obsidian. Разом із ним оголосили дату виходу: 29 жовтня. Гра вийде на ПК, Xbox і Playstation, зокрема в Xbox Game Pass у день релізу.

У ролику знову висміюють корпоративну антиутопію, де мегакомпанії керують життям людей, а головному герою доводиться лавірувати між жадібними корпораціями, цинічними найманцями й абсурдними законами далекого майбутнього.

Розробники обіцяють помітно розширений масштаб порівняно з оригіналом: нові планети, більше варіантів розвитку сюжету, і ще більше можливостей для рольового відіграшу.

Відео дня

За словами Obsidian, гравцеві належить стати зухвалим агентом Земної дирекції, який розслідує природу руйнівних просторових розломів, що загрожують людству. Слід приводить на планету Аркадія, батьківщину технології гіперстрибків.

Відразу після шоу стартує окрема пряма трансляція, присвячена The Outer Worlds 2.

Раніше Obsidian розповіла про рольову систему The Outer Worlds 2. Порівняно з оригіналом, прокачування в сиквелі стало більш продуманим.

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