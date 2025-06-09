Він назвав президента диктатором.

Американський сенатор від штату Алабама Томмі Тубервіль заявив, що у війні в Україні винні "обидві сторони", а президент Володимир Зеленський нібито хоче "заманити" у це протистояння НАТО.

Як пише The Hill, відповідні заяви він зробив під час виступу на радіошоу "Cats Roundtable". "Немає жодних сумнівів, тому що він (Зеленський, - УНІАН) не може виграти цю війну самостійно. Він знає, що програє", - сказав політик від Республіканської партії.

Також Тубервіль прокоментував операцію Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина", внаслідок якої було уражено стратегічну авіацію Російської Федерації. Саме ці літаки використовувалися для масованих обстрілів країни:

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"Вони заїхали на вантажівках на 2000 миль в Росію. У них були безпілотники, заховані в кузовах цих вантажівок. Вони наблизилися до цілей, відкрили ці вантажівки, безпілотники вилетіли і знищили близько 40 великих літаків, які Росія використовує в своєму ядерному арсеналі. Це було спустошливо. Знову ж таки, винні обидві сторони. Давайте покінчимо з цим. І президент Трамп - єдиний, хто може це зробити".

Крім того, сенатор Сполучених Штатів Америки назвав українського президента диктатором, який створив для його країни "всілякі проблеми".

"У нас є багато грошей, які зникли. Невідомо, куди вони поділися. Я думаю, що обидві ці [країни] втратили від 500 до 700 тисяч людей. Це спустошливо для світу", - сказав він.

Критика України від Трампа

Президент Сполучених Штатів неодноразово виступав із критикою на адресу Зеленського та самої України. Одним із найбільш резонансних випадків стало його публічне твердження про те, що Зеленський є "диктатором без виборів".

Крім того, Трамп неодноразово ставив під сумнів ефективність та прозорість американської фінансової допомоги Україні. Він заявляв, що частина коштів "зникла", а гроші витрачалися без належного контролю.

Також американський президент звинувачував Україну в розв'язанні війни - за його словами, причиною нападу РФ нібито стало ії рішення вступити до Північноатлантичного Альянсу.

Також відомою стала його заява про те, що у президента Зеленського "немає козирів" у переговорах з Російською Федерацією.

Як відомо, Трампа та його адміністрацію все частіше критикують за надто м'яку позицію щодо Москви - він безліч разів обіцяв покарати Кремль за відмову від миру, однак так цього і не зробив.

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