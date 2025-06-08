The Blood of Dawnwalker вийде 2026 року.

На Xbox Games Showcase 2025 показали сюжетний трейлер The Blood of Dawnwalker, амбітної екшен-RPG про вампірів.

У ролику головний герой на ім'я Коен розповідає про світ, охоплений конфліктом, і про власне перетворення на вампіра, яке стало поворотною точкою в його долі.

Проєкт розробляє студія Rebel Wolves, заснована Конрадом Томашкевичем, геймдиректором "Відьмака 3". До нього приєднався і Матеуш Томашкевич, один із головних дизайнерів квестів для "Відьмака 3" і Cyberpunk 2077.

Відео дня

Уже 21 червня студія проведе окрему презентацію, де детальніше покаже геймплей.

Раніше на Xbox Games Showcase 2025 Obsidian показала новий трейлер The Outer Worlds 2 і оголосила дату релізу. Реліз гри заплановано на 29 жовтня.

Крім того, Xbox анонсував портативну консоль, створену спільно з ASUS ROG. Консоль працюватиме на Windows 11.

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