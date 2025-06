Grounded 2 вийде в ранньому доступі 29 липня.

На Xbox Games Showcase пролунав несподіваний анонс: Grounded 2 не тільки в розробці, а й уже 29 липня вийде в Xbox Game Preview і ранньому доступі Steam.

Grounded була успішною грою, але вона тільки 2022 року вийшла з раннього доступу на Xbox, а торік дісталася Playstation 5, Playstation 4 і Nintendo Switch. Замість того, щоб довго підтримувати гру як live-сервіс, як, наприклад, Sea of Thieves, Obsidian вирішила відразу зробити повноцінне продовження.

У трейлері Grounded 2 показали розширену ігрову зону для гри з трьома друзями, нові види зброї та будівельних інструментів, а також їздових тварин і боїв верхи.

Важливо зазначити, що на відміну від першої частини, Grounded 2 поки не планують випускати на Nintendo і Playstation, найімовірніше, тому що гра запускається в ранньому доступі, і студія хоче доопрацювати її, перш ніж розширювати платформи.

Крім того, Obsidian показала на Xbox Games Showcase ще й новий трейлер The Outer Worlds 2 з датою релізу. Реліз сиквела запланований на 29 жовтня.

Також на Xbox Games Showcase стала відома дата релізу DLC для Indiana Jones and The Great Circle. The Order of the Giants Finally вийде 4 вересня.

