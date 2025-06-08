Дати релізу у Clockwork Revolution поки немає.

На Xbox Games Showcase показали трейлер RPG Clockwork Revolution від InXile Entertainment, засновану Брайаном Фарго, творцем перших Fallout і Baldur's Gate.

Гра вперше була анонсована ще на шоу 2023 року і переносить гравців у вигадану утопію 1895 року, де доведеться зануритися у світ корупції в спробах змінити майбутнє.

У новому ролику зробили акцент на кастомізацію персонажа, ворогів, яких хочеться відправити в нокаут, і цікавий ігровий елемент - маніпуляцію часом. Ця механіка стане в пригоді як для отримання переваги в бою, так і для зміни минулого заради порятунку майбутнього, здається, вона стане ключовою в грі.

Відео дня

Clockwork Revolution обіцяє опрацьовані діалоги, як у Fallout, а дія розгорнеться в Тенгле, підземному світі прекрасного міста Авалон, яким править леді Айронвуд, що керує нитками часу.

Гра явно натхненна атмосферою Bioshock Infinite і буде доступна з першого дня передплатникам Xbox Game Pass.

Точної дати виходу поки немає - обіцяють, що гра вийде "свого часу".

Раніше на Xbox Games Showcase Obsidian показала новий трейлер The Outer Worlds 2 і оголосила дату релізу.

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