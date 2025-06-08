На Xbox Games Showcase показали трейлер RPG Clockwork Revolution від InXile Entertainment, засновану Брайаном Фарго, творцем перших Fallout і Baldur's Gate.
Гра вперше була анонсована ще на шоу 2023 року і переносить гравців у вигадану утопію 1895 року, де доведеться зануритися у світ корупції в спробах змінити майбутнє.
У новому ролику зробили акцент на кастомізацію персонажа, ворогів, яких хочеться відправити в нокаут, і цікавий ігровий елемент - маніпуляцію часом. Ця механіка стане в пригоді як для отримання переваги в бою, так і для зміни минулого заради порятунку майбутнього, здається, вона стане ключовою в грі.
Clockwork Revolution обіцяє опрацьовані діалоги, як у Fallout, а дія розгорнеться в Тенгле, підземному світі прекрасного міста Авалон, яким править леді Айронвуд, що керує нитками часу.
Гра явно натхненна атмосферою Bioshock Infinite і буде доступна з першого дня передплатникам Xbox Game Pass.
Точної дати виходу поки немає - обіцяють, що гра вийде "свого часу".
Раніше на Xbox Games Showcase Obsidian показала новий трейлер The Outer Worlds 2 і оголосила дату релізу.