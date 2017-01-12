Екс-співробітник британської розвідки, якому приписують "компромат" на Трампа, кинувся в біга - ЗМІ

За даними BBC, Стіл виїхав зі свого будинку у вівторок або в середу, ще до того, як його ім'я з'явилося у пресі. Перед від'їздом він попросив сусідів доглянути за його кішками.

Кореспондент Бі-бі-сі Пол Вуд стверджує, що Стіл побоювався за своє життя ще в жовтні минулого року. Тоді ж Вуд вперше побачив документ, авторство якого приписують Стілу, і помітив в ньому суттєві неточності.

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Документ був опублікований в середу на сайті BuzzFeed і відразу викликав широкий резонанс. У ньому містяться бездоказові твердження, що у Росії є компромат на обраного президента США Дональда Трампа.

Сайт попереджав читачів, що підтвердити чи спростувати міститься в документі інформацію не вдалося, і що доповідь містить численні помилки. Тим не менш він швидко розійшовся по інших ЗМІ.

Викладені в документі відомості назвали брехнею і Трамп, і прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Крім того, в його автентичності засумнівалися представники сайту WikiLeaks, який, втім, дорікають в симпатіях до Трампу, а також колишні розвідники.

Глава Національної розвідки США Джеймс Клеппер зазначив, що американські спецслужби не мають відношення до підготовки доповіді, додавши, що знав про його існування, але не впевнений у правдивості викладеної там інформації.

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У своїй публікації BuzzFeed згадував, що автором документа вважають колишнього співробітника британської розвідки, але його імені не приводив. Бі-бі-сі зуміла з'ясувати, що швидше за все мова йде про Крістофера Стіла.

За даними Бі-бі-сі, Стіл передав документ незалежної організації, яка намагалася перешкодити обранню Трампа. Зараз Стіл є директором Orbis Business Intelligence, яка називає себе провідною компанією в області корпоративної розвідки. Стіл не відповів на прохання про коментар.

За словами джерела Telegraph, Стіл боїться потенційної негативної реакції з боку Москви на його роботу.