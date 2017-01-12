Діалог з РФ важливий, але не можна робити поступки, які суперечать нашим інтересам і принципам - Олланд

Як повідомляє міжнародне французьке радіо Radio France Internationale, про це глава республіки заявив, звертаючись до французького дипломатичного корпусу.

Він зазначив, що «недостатньо постійно повторювати» про необхідність вести діалог з Росією, щоб вирішити конфлікти, зокрема сирійський і український.

«Недостатньо постійно повторювати, що "потрібно вести діалог з Росією": ми не перестаємо цього робити. Але проблеми не зникають, якщо ми про них говоримо: це було б дуже просто. Не існує розмовної дипломатії. Існує активна дипломатія. Все решта - ілюзія», - сказав він.

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За словами Олланда, «діалог важливий, але ми не повинні робити поступок у наших інтересах і принципах».

Він наголосив, що Росія є партнером Франції «з огляду на давню дружбу між двома народами та інтересами, які вони поділяють».

«Я зустрічався з Володимиром Путіним багато разів і обговорював з ним всі конфлікти. Я ніколи не думав, що без Росії можна обійтися, щоб їх вирішити», - сказав Олланд, навівши як приклад угоду з Іраном і конфлікт в Україні.

Президент Франції також сказав, що йому "шкода у зв'язку із затримкою в реалізації Мінських угод і наголосив, що санкції не будуть зняті з Москви, поки вона не виконає свої зобов'язання».