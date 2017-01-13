В Австрії відкрилася вакансія смотрителя скиту: без зарплати, але з гарним краєвидом на Альпи

В австрійському місті Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер керівництво католицького приходу відкрило вакансію на посаду смотрителя віддаленого скиту, побудованого в горах в XVII столітті. Про це пише ВВС Россия.

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На сайті приходу зазначено, що в старому будинку немає опалення і водопроводу, а його смотритель не буде отримувати зарплату. При цьому зі скиту відкривається мальовничий вид на альпійську долину.

В обов'язки входитиме прийом паломників і туристів, які захочуть переночувати у скиті. Доглядач буде жити там з квітня по листопад.

Священик приходу пояснив в інтерв'ю місцевому телебаченню, що на роботу може претендувати чоловік християнського віросповідання, який живе "в мирі з самим собою".

Скит залишається незаселеним з осені минулого року, коли його покинув монах-бенедиктинець.