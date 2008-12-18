Грузія веде переговори із США про гарантії безпеки
Саакашвілі підтвердив інформацію
Президент Грузії Михайло Саакашвілі підтвердив інформацію про те, що ведеться робота щодо укладення між Тбілісі і Вашингтоном документа про гарантії безпеки Грузії.
"Для нас дуже важливі двосторонні відносини із США. Ми розглядаємо різні варіанти гарантій безпеки. У нас є тісні відносини як з нинішньою адміністрацією, так і з новою адміністрацією США", - сказав Саакашвілі журналістам у середу ввечері.
За його словами, "головне завдання Грузії - збереження стабільності своєї економіки і отримання гарантій безпеки".
"Без гарантій безпеки говорити про довгостроковий економічний розвиток сумнівно", - сказав Саакашвілі.
Останні два дні в Грузії активно обговорюється питання укладення із США "рамкової" угоди, яка передбачає тісну політичну і військову співпрацю між двома країнами.