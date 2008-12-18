Грузія веде переговори із США про гарантії безпеки

Президент Грузії Михайло Саакашвілі підтвердив інформацію про те, що ведеться робота щодо укладення між Тбілісі і Вашингтоном документа про гарантії безпеки Грузії.

"Для нас дуже важливі двосторонні відносини із США. Ми розглядаємо різні варіанти гарантій безпеки. У нас є тісні відносини як з нинішньою адміністрацією, так і з новою адміністрацією США", - сказав Саакашвілі журналістам у середу ввечері.

За його словами, "головне завдання Грузії - збереження стабільності своєї економіки і отримання гарантій безпеки".

"Без гарантій безпеки говорити про довгостроковий економічний розвиток сумнівно", - сказав Саакашвілі.

Останні два дні в Грузії активно обговорюється питання укладення із США "рамкової" угоди, яка передбачає тісну політичну і військову співпрацю між двома країнами.

РІА «Новини»