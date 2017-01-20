Трамп підписав перші укази на посаді президента США

Про це повідомляє Reuters з посиланням на його прес-секретаря Шона Спайсера.

За його словами, Трамп направив кандидатів, яких він вибрав для своєї адміністрації, на схвалення сенату і заснував День патріотизму.

45-й президент США підписав закон, завдяки яким генерал Джеймс Маттіс зможе зайняти посаду міністра оборони США.

Після традиційної процедури складання присяги Дональд Трамп вступив на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Обама разом зі своєю дружиною Мішель зустріли на ґанку Білого Дому Трампа та його дружину Меланію. Після прибуття кортежу Трампа в Білий Дім Обама з посмішкою на обличчі запитав у дружини Трампа, як у них справи. Після привітання Меланія Трамп подарувала Мішель Обамі упакований подарунок.

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У Вашингтоні ще вранці люди, які придбали квитки на церемонію інавгурації вишикувалися в чергу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляла українська журналістка Мирослава Гонгадзе.

У той же час, сьогодні у Вашингтоні пройшли акції протесту, приурочені до інавгурації нового президента США Дональда Трампа. Протестувальники розбили вітрини в декількох будівлях, серед яких Bank of America, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.