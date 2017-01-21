У Сирії внаслідок вибуху в таборі біженців загинуло 11 осіб

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок вибуху загинули щонайменше 11 людей, серед яких - сім'я з двома дітьми,

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ще четверо загиблих - бійці зі сходу Сирії, які боролися проти радикальної "Ісламської держави" (ІД).

За інформацією центру, число жертв може зрости - декілька поранених перебувають у критичному стані.

Про втрати серед громадян Йорданії даних немає, відповідальність за вибух досі ніхто не взяв.

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Йорданія закрила кордон із Сирією у червні 2016 року. Причиною став теракт ІД, у якому загинули семеро йорданських солдатів. Гуманітарну допомогу до табору постачає ООН, восени минулого року правозахисники назвали умови утримання там "пекельними".