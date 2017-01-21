У більш ніж 600 містах світу проходять "Марші жінок" проти Трампа

Акції проводяться у захист прав жінок та меншин і приурочені до інавгурації Трампа, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, у Вашингтоні в "Марші жінок" беруть участь сотні тисяч людей. Спочатку очікувалося, що в марші візьмуть участь до 200 тис. чоловік, проте незадовго до початку акції організатори підвищили очікувану явку до 500 тис., повідомляє Російська служба BBC.

Організатори, серед яких активісти лівих партій, феміністських і "зелених" рухів, хочуть привернути увагу до проблеми прав жінок, які, на їхню думку, перебувають під загрозою у зв'язку з приходом до влади Трампа. Учасники маршу, багато з яких одягнені у яскраво-рожеві шапки, також виступають за расову рівність, доступне охорону здоров'я і право на аборти.

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Трамп викликав бурхливе обурення ліберально налаштованих американців під час передвиборної кампанії, зневажливо висловлюючись про жінок, мексиканців і мусульман, а також стривожив багатьох за кордоном, пообіцявши, що буде керуватися принципом "Америка перш за все".

Акції вже пройшли в Австралії, Новій Зеландії та Японії.