Китай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією - ЗМІ

Про це передає Global Times з посиланням на ЗМІ Гонконга та Тайваня.

На думку військових аналітиків, це друга стратегічна ракетна бригада подібних ракет, яку розмістили на північному сході Китаю.

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Зазначається, що розміщення ракети засекречене. Разом з тим, на думку експертів, Китай завершив дослідження й виробництво DF-41, умови для розгортання є оптимальними. Проте наразі фактів,що підтверджують наявність у Китаю DF-41, немає.

Також припускається, що китайські військові навмисно розгорнули ракети й пов'язали це з інавгурацією президента США Дональда Трампа: це нібито реакція Пекіна на провокаційні зауваження Трампа щодо Китаю.